Salerno, riqualificato il campetto di via Ligea dai volontari di "Voglio un mondo pulito"

I volontari di “Voglio un mondo pulito” sono intervenuti al campetto di via Ligea per renderlo più accessibile e sicuro. In particolare, hanno sostituito le porte, installato due panchine nuove, e recuperato su di un tratto di asfalto vuoto, un campo da basket dove in settimana verrà montato il canestro. L’iniziativa è stata messa in campo con la collaborazione di Retake Salerno.