Coppa del Mondo di sciabola femminile: seconda medaglia di bronzo per Rossella Gregorio

La salernitana Rossella Gregorio si conferma tra le migliori sciabolatrici del mondo e conquista la medaglia di bronzo nella prova di Plovdiv della Coppa del Mondo di Sciabola Femminile. Per la carabiniera, allenata dal maestro e concittadino Cristiano Imparato, la seconda medaglia consecutiva dopo la terza piazza nella prova georgiana di Tbilisi. Per la classe ’90 ancora una conferma sulle sue grandi qualità tecniche che possono darle consapevolezza per il triennio olimpico che la potrebbe portare a Parigi nel 2024.

La gara

La sciabolatrice dei Carabinieri ha iniziato la sua gara dal tabellone dei 64 vincendo nettamente 15-4 sull'ungherese Katinka Battai e superando poi l'altra magiara Luca Laszlo per 15-13. Arrivata tra le migliori 16, la salernitana ha continuato la striscia di successi battendo 15-11 la russa Evgenia Podpaskova e 15-10 l'ungherese Liza Pusztai. In semifinale Rossella Gregorio si è trovata a sfidare l'azera Anna Bashta in un assalto combattuto e sviluppatosi in perfetta parità tra le due atlete fino al 13-13, quando poi la portacolori dell'Azerbaigian ha avuto la meglio mettendo a segno le ultime due stoccate decisive per il passaggio del turno. L'azera ha poi conquistato la vittoria della gara superando in finale la francese Manon Manon Apithy-Brunet 15-10. L'Italia si conferma così sul terzo gradino del podio grazie alla prestazione della sciabolatrice campana, che bissa così il risultato dell'ultima tappa di Coppa del Mondo in Georgia e dà ulteriore prova del suo stato di forma. Domani in Bulgaria è in programma la prova a squadre a cui l'Italia si presenterà con un quartetto che vedrà Rossella Gregorio insieme a Martina Criscio, Michela Battiston e all’esordiente Benedetta Taricco.