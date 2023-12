Fuori il singolo "Non mi interessa" di Sara Denim

Il 16 dicembre è uscito su molte piattaforme il nuovo singolo di Sara Del Manto, firmato col suo nome d’arte Sara Denim. La giovanissima rapper del salernitano racconta la sua passione nel comporre brani musicali a seguito delle sue alte competenze nello scrivere poesie, tant’è vero che, sin dalle scuole medie e superiori, i suoi insegnanti le dicevano sempre che era una ragazza con un bel polso. Anche sua nonna era molto innamorata di ciò che componeva Sara. fino alla fine della sua età adolescenziale.

Le influenze

Poi, iniziando ad ascoltare altri compositori, come ad esempio Fabri Fibra con l’album “Uomini di Mare”, ha iniziato ad innalzarsi con una frase: “Quanto è bello mettere le parole su una musica”. Da lì, Denim, pian piano iniziava a crescere perché, continuando ad affacciarsi anche ad altri artisti, iniziava a mettersi in gioco con piccole strofe da comporre ed appoggiare su un letto musicale. Per moltissimo tempo ha scritto solo intimamente, solamente per sé stessa, non ha mai pensato di mettersi in gioco, fino a quando non ha conosciuto il noto rapper Salernitano Tonico70. Ha avuto modo di imbattersi in lui per divertimento perché, con i suoi amici, tra scherzi e risate, decise di iscriversi a degli incontri che il noto rapper organizzava presso il centro sociale di Salerno. Da quel momento, la vita per Sara ha iniziato ad avere una svolta sempre più esponenziale, perché Tonico70 per lei è stato davvero un punto di partenza, una fonte di riferimento, una persona che dal primo momento ha creduto in lei, un artista che dopo averla ascoltata le ha detto che aveva talento da non lasciare chiuso nel cassetto.

L'artista

Il nome d’arte Sara Denim è molto bizzarro perché proviene da uno storico spot pubblicitario dove la parola chiave per attirare l’attenzione era proprio “l’uomo che non deve chiedere mai”. Sara, componendo i suoi testi vuole proprio trasmettere questo segnale, ossia che nella vita non bisogna mai accettare che una persona debba chiedere ad un’altra come deve essere, apparire o fare, ognuno è padrone delle proprie scelte di vita. Su quest’argomento, Sara ci tiene particolarmente perché oggi la società è molto influenzata dal prossimo, dai social dai luoghi frequentati e questo la spaventa tanto da confessare che nei suoi testi cerca sempre di inserire parole chiave tali da dare non solo conforto alle persone ma anche dritte su come essere più indipendenti e senza influenze. Infatti, il titolo del suo singolo “Non mi interessa”, è al quanto forte come segnale, perché nasce proprio per mettersi in gioco, senza pensare all’idea del prossimo. Questa forza le è stata data molto dalla grinta di Tonico70, giacché man mano che loro hanno iniziato a conoscersi con le lezioni è nato anche un rapporto di collazione tra i due tanto da comporre questo singolo in feat con lui. Insieme compongono un testo con battute molto belle, con una composizione molto orecchiabile, con ritornello molto spiritoso ma che a suo tempo molto significativo. Inoltre, nel testo, si cita “Sii te stessa senza pressa”, questa battuta è di grosso calibro come la rapper salernitana ci racconta poiché oggi i giovani cercano di vivere le proprie vite in maniera sempre di più celere saltando tanti bei momenti ricchi di sensazioni ed emozioni che la vita ci possa regalare. Essere sé stessi è molto importante, perché ognuno di noi è prezioso per il sistema, perché ognuno è diverso ed è proprio questo che ne fa della Terra, un bel pianeta. Essere sé stessi, è l’unica cosa che dobbiamo tutelare e sorvegliare in continuazione e lottare qualora qualcuno volesse portarci via questo nostro modo di essere. Al momento, Denim si è posta altri obbiettivi lungo la sua carriera, i più vicini sono quelli di comporre altri singoli con Tonico70 per poi collaborare con altri rapper anche Salernitani, raccogliendo così tutti i singoli usciti in un unico disco che racchiuderà solo l’inizio di Sara Denim.