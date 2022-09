"Diario", il laboratorio "nel corpo della scrittura" di Alfonso T. Guerritore

Inizierà mercoledì 28 settembre alle 20 al Piccolo Teatro di Porta Catena di Salerno il laboratorio di scrittura “DIARIO”, percorso di scrittura e storie curato dal poeta Alfonso Tramontano Guerritore.

I dettagli

Dal primo incontro finalizzato alla conoscenza, il lavoro sul campo riguarderà l’approccio alle forme del testo, con elementi di letteratura, poesia, teatro, fotografia e corpo. Le parole saranno il cuore del viaggio, usate per costruire mappe, lettere e dialoghi, usando gli elementi della propria storia personale, materia prima da plasmare. «Il diario è il filo che si usa per tenere insieme oggetti e memorie» spiega Tramontano «percorrendo strade impreviste, ritorni e possibilità. Il percorso avrà a che fare con i sentimenti e la storia di ciascuno, lavorando con l’esperienza. Proveremo a fare corpo della scrittura, usando voce e disegno, parola e movimento, attingendo dalla memoria e dalla realtà, portando avanti un progetto di conoscenza del mezzo e sperimentazione. La scrittura nel suo senso più ampio sarà un mezzo per conoscere il mondo, a partire dal proprio». Monologhi, versi e sequenze della letteratura, della musica e del cinema saranno dotazione di ciascun partecipante, chiamato al cerchio delle storie per realizzare un lavoro finale, traccia di viaggio, personale forma di testo.