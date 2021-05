Salerno, innalzata una scultura in memoria di don Giovanni D'Andrea

Nella giornata di oggi, a Salerno, è stato ricordato don Giovanni D'Andrea, scomparso lo scorso settembre. Davanti il sagrato della chiesa della Madonna del Rosario di Mariconda, il sindaco Vincenzo Napoli, il deputato Piero De Luca, il consigliere regionale Franco Picarone hanno innalzato una scultura in memoria di don Giovanni. “ Ancora oggi – scrive sui social il primo cittadino - rappresenta per la nostra Comunità un pilastro di integrità, fede e benevolenza. Gli saremo eternamente grati per quanto ha fatto per tutti noi”.