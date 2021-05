"Sempre aperti a donare", 1810 i pasti caldi distribuiti a Salerno a chi è in difficoltà

Pasti caldi alle famiglie in difficoltà. Tra Salerno e Potenza saranno 3410 i pasti che saranno distribuiti ai più bisognosi, grazie al progetto "Sempre aperti a donare". Nella città di Salerno sono 1.810 i pasti distribuiti. L'organizzazione dell'iniziativa sociale sono le associazioni “L’Abbraccio” e “Filotea”, che si occupano di portare conforto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Ben 1.600, inoltre, sono i pasti donati a Potenza, alla Fondazione Madre Teresa di Calcutta. Il lavoro di squadra ha visto coinvolti i team dei ristoranti di Salerno di Via Roma n. 69/73 e via Trento n. 132, oltre a quelli del ristorante di Potenza di Viale del Basento, che si sono occupati in prima persona della preparazione dei pasti.

"Solidarietà in un periodo difficile"

«È un periodo molto difficile nel quale è importante riconoscersi nel comune senso di solidarietà, assistenza ed aiuto ai più fragili o in maggiore difficoltà economica e sociale – dice Luigi Snichelotto, partner McDonald’s per le province di Salerno e Potenza - Con questa nostra iniziativa locale e nazionale "Sempre aperti a donare", tutti insieme, azienda, operatori e fornitori, in partnership con Banco Alimentare e le varie organizzazioni di volontariato ed assistenza presenti sul territorio, cerchiamo di dare il nostro contributo. Desidero ringraziare profondamente i team e i volontari coinvolti, che hanno permesso al progetto di concretizzarsi».

L'iniziativa

Un’iniziativa solidale fu lanciata a dicembre a livello nazionale, per cui McDonald’s, i suoi franchisee, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare, si erano dati un obiettivo, quello di donare entro la fine di marzo 2021, 100mila pasti caldi alle persone più fragili. Un traguardo che è stato raggiunto e superato, con oltre 140mila pasti totali distribuiti a migliaia di persone, che per un momento hanno dimenticato le enormi difficoltà del periodo che si sta vivendo oramai da un anno. Sono stati in totale 185 i ristoranti McDonald’s che hanno aderito all’iniziativa, oltre 200 associazioni caritatevoli beneficiarie - di cui 175 individuate grazie al supporto di Banco Alimentare - in 120 città dislocate lungo tutta la Penisola. Un contributo imporante è arrivato anche dai fornitori McDonald’s che hanno partecipato al progetto. Tra questi, Amadori, Beretta, Bimbo, Bindi, Busti formaggi, Caseificio Albiero, Centrale del Latte di Brescia, Coca-Cola, Develey, Ecolab, Erlenbacher, Fattorie Greco, Fresystem, Havi Logistics, Hochland, Inalca, Lamb Weston, Natura Nuova, Oranfrizer, Richetti, Sab, Seda, Vandemoortele. Alla fine del progetto, McDonald’s ha devoluto 47mila euro a Banco Alimentare per l’acquisto di attrezzature per la conservazione di alimenti freschi recuperati nella filiera alimentare.

