Il sindaco Napoli sul set di "Vincenzo Malinconico-Avvocato d'insuccesso": "Salerno è protagonista"

Salerno ospita, ancora una volta, la serie tv, "Vincenzo Malinconico, Avvocato d'Insuccesso", giunta alla seconda stagione, prodotta da Viola Film con Rai Fiction e quest'anno diretta da Luca Miniero (regista di Benvenuti al Sud). Il protagonista è sempre Massimiliano Gallo, che, come per la prima stagione, si barcamena tra le avventure lavorative e quelle personali.

Le foto sono di Massimo Pica

Il commento

Questa mattina, il primo cittadino Vincenzo Napoli ha fatto tappa sul set della serie tv. “La prima stagione, andata in onda nell’autunno 2022 su Rai Fiction, ha ottenuto un grande successo di pubblico conquistato dalla bellezza di Salerno. La Film Commission della Regione Campania - ha ricordato il sindaco - ha finanche realizzato, con le location della prima stagione, un trailer interattivo e un movie tour, per valorizzare ancor di più il territorio. Per questa seconda stagione, Salerno e i suoi luoghi iconici ospiteranno la serie tv per due mesi, con una ricaduta sul territorio non solo promozionale ma anche economica. Aspettiamo di rivedere sulla Rai l'avvocato Malinconico e tutto lo splendido cast”.