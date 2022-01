Musikattiva social records, un nuovo progetto: ecco "Amaro del capo" di Lau

Musica e salernitani, continua in questo senso la produzione degli artisti emergenti iscritti alle attività del Social Recording Studio, progetto a titolarità dell’associazione di promozione sociale Musikattiva.

Il progetto

Il Social Recording Studio, nato nel 2019, è un pionieristico progetto di produzione e formazione nell’ambito del mondo musicale, patrocinato dal settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e dal Piano di Zona Ambito S5. Venerdì 14 Gennaio 2022 sarà online su tutte le piattaforme Digital Store, YouTube e sui canali social il Singolo della cantautrice Laura Fortino, in arte Lau: Il brano “Amaro del capo" ha come tema predominante la nostalgia di un amore ormai passato e l'illusa speranza di tornare indietro a come si era un tempo. "Particolare è il fatto che sia scritto da una ragazza per una ragazza, facendo così riferimento all'amore universale e non quello stereotipato uomo-donna a cui siamo abituati. La musica ha un continuo crescendo che cerca di rappresentare quanto l'amore, a volte, ci divori dall'interno, fino a raggiungere il culmine nella fine dell'ultimo ritornello: la concretizzazione e l'accettazione del fatto che la persona che si amava un tempo adesso è felice con qualcun altro".

L'artista

Lau è una cantante e cantautrice campana nata a Salerno il 16 Marzo 2002. Si approccia al mondo della musica sin da piccolissima, prima col violino e poi con il canto, con cui si diploma col massimo dei voti al Liceo musicale Alfano I di Salerno. Lo stesso anno si iscrive al Conservatorio di Salerno, proseguendo gli studi di Canto lirico. Ad oggi, continua con dedizione e impegno il suo percorso di studi musicali. La sua vicinanza e appartenenza alla comunità lgbtq+ la rende molto sensibile al tema, sempre presente nelle sue canzoni. Scrive musiche e testi dal 2015, ispirandosi ai più grandi cantautori italiani come L. Dalla, F. De Gregori, L. Battisti e moltissimi altri, fino ai più contemporanei, tra cui Brunori Sas. Durante la sua prima carriera scolastica ha fatto parte di cori regionali e internazionali, fino ad arrivare a cantare su palchi Tunisini e Spagnoli. Ha inoltre partecipato e scalato le classifiche di differenti concorsi canori, internazionali e non. Dal 2018 è entrata a far parte del gruppo di Musica Antica "Trotulae", di cui è attualmente cantante, viellista e violista. Nel 2021 Grazie all’etichetta discografica con fini sociali “Musikattiva Social Records”, ha prodotto il suo secondo singolo. Il Video clip, Girato da Federico Fasulo , ha come location un caratteristico Bar del centro storico della città di Salerno “Domani Smetto”, caratteristico luogo di ritrovo dei giovani salernitani.

I canali di riferimento

