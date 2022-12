Salerno Solidale, pronte 300 palline di Natale realizzate all’uncinetto

Anche Salerno Solidale presenta il suo programma di iniziative per le festività di Natale. Domani (venerdì 9 dicembre), alle 11, nella struttura della Casa Albergo di Largo Luciani 14, si terrà la conferenza stampa per illustrare un progetto che si svilupperà anche nel corso del nuovo anno.

L'iniziativa

Saranno esposte circa 300 palline di Natale ideate e realizzate all’uncinetto dal laboratorio creativo presente presso la Salerno Solidale dove sono impegnate le ospiti della struttura. A questa iniziativa ha collaborato l’associazione Maniga - creazioni d’amore – presentata dal consigliere comunale Vittoria Cosentino, che ha tenuto anche delle lezioni insieme agli animatori sociali di Salerno Solidale per realizzare queste piccole creazioni e il presidente del consiglio comunale di Salerno Dario Loffredo. Grazie alla partecipazione del Rotary Salerno e di altri sostenitori, con l’acquisto simbolico delle creazioni natalizie, saranno acquistate tre giostre per bambini da posizionare in un parco cittadino. Saranno presenti alla conferenza stampa il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il deputato Piero De Luca.