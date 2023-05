Bimbo scomparso e poi ritrovato: in centinaia hanno supportato le ricerche, il grande cuore di Salerno

Salerno, ancora una volta, ha mostrato il suo grande cuore. Centinaia, ieri sera, le persone in strada per cercare il piccolo Alfredo, bimbo di 5 anni di cui si erano improvvisamente perse le tracce. A lanciare l'allarme, pensando che il bimbo si fosse allontanato dalla sua abitazione, sita al piano ammezzato di un condominio della zona orientale, erano stati i suoi familiari. Solitamente, Alfredo è solito giocare sotto casa, ma nella serata di ieri era improvvisamente scomparso, suscitando profonda preoccupazione non solo nella famiglia, ma in innumerevoli salernitani che, affiancandosi a Carabinieri e volontari del Nucleo Comunale di Protezione Civile, si sono riversati tra parco Arbostella e Mariconda, per rintracciare il piccolo.

La catena solidale

Sui social, infinita la catena di condivisione dell'avviso della scomparsa. Ed alle 22, quando il bambino è stato ritrovato a casa sano e salvo, esattamente nell'armadio dove si era addormentato mentre giocava, la gioia è stata immensa per tutta la città. Salerno intera si è riscoperta, dunque, come sempre unita e pronta a dare una mano al prossimo.