Salerno Pulita, il sondaggio rivolto ai cittadini per valutare tutti i servizi

I residenti nel comune di Salerno hanno tempo fino al 30 novembre per esprimere un giudizio sui servizi effettuati da Salerno Pulita. Per farlo dovranno rispondere alle domande di un questionario che verrà somministrato tramite l’app Junker. Al momento sono già oltre 5.000 le famiglie salernitane che hanno scaricato l’applicazione gratuita Junker, che, lo ricordiamo, aiuta a differenziare correttamente i rifiuti e consente di inviare foto direttamente a Salerno Pulita per segnalare eventuali disservizi. Coloro che hanno installato Junker sul proprio smartphone, o che la installeranno entro il 30 novembre, riceveranno un messaggio con il quale saranno invitati a partecipare al sondaggio.

Come partecipare

E’ possibile partecipare anche senza scaricare l’app, ma semplicemente attraverso il link https://survey.zohopublic.eu/zs/8aEDtt

Rispondere ai quesiti del sondaggio è un’operazione che richiede pochi minuti e che ci aiuterà a migliorare i servizi. Gli utenti saranno chiamati a pronunciarsi, in modo del tutto anonimo, barrando per ciascuna domanda una delle cinque risposte previste: molto soddisfacente, soddisfacente, poco soddisfacente, non soddisfacente, non saprei. Gradualità di giudizi che compariranno anche nelle domande in cui è prevista una risposta secca (Sì o No) a cui si risponderà positivamente.

Le domande agli utenti

In particolare agli utenti sarà chiesto di valutare i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti nella propria strada, il sistema delle campane per il vetro, il ritiro degli ingombranti, i centri di raccolta Fratte e Arechi noti come sole ecologiche, lo spazzamento della strada dove si abita, le risposte fornite dagli addetti al centralino. Completano il questionario le domande sul sesso, la fascia d’età e la zona della città in cui si abita (Ovest, Est, rioni collinari e zona industriale). L’ultima risposta da fornire è libera, gli utenti potranno segnalare disfunzioni e proporre suggerimenti per migliorare aspetti specifici dei vari servizi.

I risultati saranno poi resi noti alla cittadinanza e pubblicati sul sito aziendale www.salernopulita.it