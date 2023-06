Sottopiazza della Libertà: sta per aprire la champagneria "Damè", già fruibile il nuovo parcheggio

Sta per aprire un nuovo locale nel sottopiazza della Libertà. Si chiamerà “Damè”, una champagneria e luongue bar, il cui taglio del nastro è previsto per mercoledì 5 luglio. I titolari sono al lavoro in questi giorni per organizzare il tutto nei minimi dettagli.

L'area di sosta

Intanto, è stato aperto ufficialmente il nuovo parcheggio situato alle spalle del Crescent, di fronte allo storico ristorante “Portovecchio”, nei pressi dell’entrata del Molo Manfredi.

Le foto sono di Antonio Capuano