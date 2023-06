Salerno, svelato il mistero: la statua coperta è dedicata a Sándor Márai

È una statua in onore di Sándor Márai, scrittore e poeta ungherese, che ha vissuto esule a Salerno, quella che nei prossimi giorni sarà inaugurata sul lungomare Trieste di Salerno. La scultura, ancora coperta da un telo blu e recintata, è stata posizionata - come mostra la foto di Antonio Capuano - in Piazza 25 Aprile e, da alcuni giorni, sta suscitando la curiosità di salernitani e turisti.

La storia

Lo scrittore e giornalista ungherese, la cui popolarità è dovuta al romanzo “Le braci”, a causa delle aspre critiche rivolte al regime comunista che salì al potere in Ungheria dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu costretto ad abbandonare il suo paese natio per non essere vittima delle persecuzioni comuniste del 1948. Dopo essere stato esule in Svizzera, a Napoli e negli Stati Uniti, insieme alla moglie decise di ritornare in Italia stabilendosi proprio a Salerno a partire dal 1968. Qui Márai visse praticamente isolato dal suo mondo fatto di scrittori, poeti e dalle amicizie del mondo culturale, ma fu particolarmente vicino ai ceti popolari. Proprio al suo periodo salernitano risale la raccolta “Terra! Terra!... Ricordi”. A Salerno visse fino al maggio 1980 quando decise di ritornare a San Diego, negli Usa, a causa di un’infezione intestinale mal curata, dove poi morì nel 1989.