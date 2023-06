Curiosità in tv: Salerno è la meta di "StrinArte" su Rai5

E’ Salerno la meta di Claudio Strinati in “StrinArte”, il suo viaggio nella bellezza dell’arte italiana, in onda lunedì 19 giugno alle 19.30 su Rai 5. Il Duomo di Salerno, immane edificio di fondazione medievale, è l’occasione di una vera e propria visita in un passato remoto (il dodicesimo secolo) ricercato nei suoi elementi scientifici e artistici insieme.

Approfondendo le conoscenze dei rapporti tra mondo musulmano e cristiano in quell’ epoca si conosce una civiltà progressista e ricca di interessi nei campi più svariati, smentendo molti luoghi comuni.