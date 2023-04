Salerno, il sindaco annuncia: "Potenziato servizio di svuotamento dei cestini e di spazzamento"

Potenziato il servizio di svuotamento di spazzamento e dei cestini nei weekend a Salerno. Lo conferma, oggi, sui social il sindaco Vincenzo Napoli: “Al lavoro per tenere pulita e rendere accogliente la città. Abbiamo deciso di potenziare il servizio di svuotamento dei cestini e di spazzamento delle zone limitrofe in occasione particolarmente dei fine settimana e delle giornate festive di primavera. Confidiamo nella collaborazione degli esercenti dei locali pubblici e dei concittadini per contribuire alla pulizia e decoro della città ed all'accoglienza dei turisti da tutto il mondo”. Il primo cittadino conclude augurando “buona domenica delle palme a tutti”.