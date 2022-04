Campionati Italiani di Taekwondo, medaglia di bronzo per un giovane salernitano

Lo scorso 2 e 3 aprile si sono tenuti i campionati italiani di combattimento, in scena quest’anno al Palasport di Fondi, a cui hanno preso parte i migliori atleti di Taekwondo provenienti da tutta Italia.

Il premio

Tra questi c'è anche il salernitano Simone Caloiero appartenente alla Asd Scuola Taekwondo Salerno, dei maestri Francesco Rocciola e Giovanni Mignone, che appena diciassettenne conquista una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria -68 kg. La medaglia vinta da Simone arriva al termine di un durissimo week-end di gara in cui l’atleta salernitano supera nettamente i avversari incontrati nei primi tre turni preliminari, ma poi deve cedere in Semifinale non disputata al meglio delle proprie possibilità a causa di un infortunio subito nei Quarti di Finale. Con questo importante risultato l’atleta salernitano si classifica al terzo posto nel ranking nazionale della sua categoria, e rilancia la sua candidatura per altre prestigiose competizioni nazionali ed internazionali di combattimento.