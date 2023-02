Salerno, consegnata la “Targa alla Carriera” al maestro burattinaio Adriano Ferraiolo

Dopo un lungo iter a causa della pandemia che ha rallentato le procedure, è stata consegnata dal sindaco Vincenzo Napoli la “Targa alla Carriera” al salernitano, maestro burattinaio Adriano Ferraiolo. La cerimonia si è tenuta a Palazzo di Città alla presenza anche della consigliera comunale Tonia Willburger e del consigliere regionale Franco Picarone.

La curiosità

Il riconoscimento è andato ad una famiglia che da sei generazioni tramanda la tradizione e l'arte del Teatro dei Burattini non solo in Campania ma in tutt' Italia, riscuotendo sempre successi e apprezzamenti. “Il ringraziamento va alla famiglia Ferraioli che tramanda questa sana tradizione culturale campana nel cuore di ogni bambino. Felice di aver fatto parte di questo percorso” ha commentato Willburger.