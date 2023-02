Salerno, targa alla carriera per il maestro burattinaio Adriano Ferraiolo

Una targa alla carriera sarà consegnata, lunedì 27 febbraio, alle 10.30, dal sindaco Vincenzo Napoli al maestro burattinaio Adriano Ferraiolo.

L'iniziativa

Sarà un riconoscimento di profondo valore simbolico, che suggellerà un sodalizio artistico, nato oltre 160 anni fa, conosciuto in Italia e nel mondo: un premio che Adriano Ferraiolo, già insignito di diversi attestati di merito in tutta Italia, condividerà e dedicherà al nonno, ai genitori, ai fratelli, ad una intera grande famiglia salernitana unita per portare avanti una importante realtà culturale campana.