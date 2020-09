Nasce TeenTv: da Salerno vola in Europa il primo format dedicato ai teenagers

Nei primi tre mesi e mezzo di vita, in un momento estremamente difficile e di grande incertezza, è riuscito a collezionare circa 15.000 domande di casting e selezionato 4.000 giovani artisti per le prime due serie della stagione. Nello stesso lasso di tempo, dieci milioni di visualizzazioni l'hanno resa la piattaforma leader sul mercato per i talent casting online formato teenagers. Il format si chiama TeenTv e l’ideatore è un salernitano doc, Edoardo Lombardi, classe 1974. Da piccolo appassionato per il mondo della musica, dello spettacolo e dell’organizzazione eventi, oggi General Manager di EMA, l’azienda italiana capofila nella produzione di musical e live show, già produttrice del successo internazionale Masha e Orso live show, da 100 giorni ha deciso di cimentarsi in questa nuova sfida che ruota intorno alle generazioni sotto i 20 anni.

La piattaforma

La Piattaforma è la prima in Europa dedicata alle doti artistiche dei teenagers ed alle aziende che vogliono dare energia e riaccendere il proprio brand.

«Teen Tv Nasce sulla base di un ingrediente molto significativo – spiega Lombardi - su cui abbiamo basato tutta la struttura progettuale: la semplicità. Vogliamo diventare un punto di riferimento per i giovani. Il nostro motto è: Realizziamo insieme le tue serie preferite. È uno stimolo per tutti a credere fortemente nei propri sogni e, talvolta, anche a investire e lottare per la loro realizzazione». I giovani sono il punto focale di questa nuova piattaforma, protagonisti e spettatori di un canale interamente dedicato a loro. Se da una parte questi ragazzi, aspiranti artisti, potranno mettere in mostra le loro doti attraverso casting e selezioni per poi cantare, ballare, recitare fino a raccontarci storie in cui immedesimarsi, le gioie e i drammi adolescenziali, i social, dall’altra avranno la possibilità di essere spettatori di mini serie tv inedite studiate ad hoc e che abbracciano la loro generazione. In scena non saranno soli, ma affiancati dai loro idoli, i big dello spettacolo e dei social, un mondo quest’ultimo, con il quale TeenTv ha già stretto una grande collaborazione figlia del tempo.

La serie

Di prossima uscita la prima serie prodotta da TeenTv, “Dance With Me”, dieci puntate della durata di circa 10 minuti, che racconta la storia di un gruppo di giovani allievi di un’accademia di danza, tra primi baci, amori non corrisposti, aspettative, delusioni. Realizzata con la partecipazione speciale di Nathaly Caldonazzo e la maestra Natalia Titova, ma anche di Francesca Del Toro, allieva della scuola di Amici tredicesima edizione, la sorella Emma, la ballerina snodabile che conquista TikTok con quasi 550 mila follower e Mirko Cusinatti, poliedrico attore, è stata girata a luglio insieme a tanti altri talentuosi ragazzi che sognano lo spettacolo e tentano il primo passo attraverso la piattaforma a loro dedicata.

Già aperti invece i casting on line per “Vampire Princess”, la nuova opportunità per i giovani talenti che vorranno mettersi in gioco e che a settembre, nella prima fase di selezioni (che si concluderanno il 10 ottobre) ha contato quasi 2.500 candidati. La regione scelta per le riprese è la Campania, in particolare il Cilento, ma la troupe si sposterà anche nel Centro Italia, con location ancora segrete. Sono previsti, in una fase successiva, dei casting live direttamente in loco.

Parallelamente su TeenTv viaggiano anche i servizi dedicati ai brand per dare la possibilità di farsi notare ma anche alle aziende che vogliono proporre i loro prodotti in target con gli adolescenti. «Se per i prodotti rivolti ai teen la televisione è ancora il veicolo principale per raggiungerli – conclude Lombardi - oltre quell’età bisogna parlargli mediante social, influencer e mondo web».

Info utili

A differenza delle principali piattaforme streaming concorrenti (Netflix, Amazon Prime) Teen TV, mette a disposizione i contenuti in maniera completamente gratuita sia sulla piattaforma dedicata che sui principali social utilizzati dai teen. Tel. 351 9914801 - www.teentv.it - info@teentv.it.

