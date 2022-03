"Teogonia - Tracce di futuro", selezionati i vincitori: c'è anche il salernitano Antonio Della Guardia

Antonio Della Guardia, Giulio Golfieri e Maicol Morbidelli sono i vincitori del “Premio d’Arte Contemporanea - Teogonia, Tracce di Futuro” promosso da Fondazione CDP e Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, in collaborazione con Civita Mostre e Musei.

I dettagli

Sono inoltre state assegnate tre menzioni speciali a Saverio Bonelli, Iside Calcagnile e Andrea Castorrini. I finalisti sono stati selezionati tra più di 400 giovani artisti e collettivi under 35 da una giuria composta da esponenti del mondo dell’arte contemporanea, del giornalismo e dell’università: Laura Cherubini, curatrice, storica dell'arte e scrittrice, Federica Pirani, responsabile programmazione delle attività espositive della Sovrintendenza Capitolina, Vincenzo Trione, accademico, storico e critico d’arte, Paolo Picozza, Presidente della Fondazione de Chirico, e Mario Vitale, Direttore Generale della Fondazione CDP.

Le valutazioni

I criteri alla base delle valutazioni sono stati l’originalità, la creatività e attualità della proposta artistica, l’aderenza al tema, oltre alla qualità estetica e al valore della ricerca nella progettazione dell’opera. Per rappresentare la complessità del presente, i giovani artisti si sono infatti dovuti confrontare con la dimensione del mito nella sua più ampia accezione, ispirandosi all’opera e all’intuizione del maestro Giorgio de Chirico, uno dei protagonisti principali nella storia artistica del Novecento. Le tre opere selezionate verranno esposte in una mostra ad esse dedicata, la cui organizzazione è già allo studio, per entrare poi a far parte della collezione permanente di Fondazione CDP. Ai vincitori, che hanno partecipato al concorso esprimendo liberamente la propria creatività, scegliendo la tecnica di realizzazione e il tipo di progetto, saranno riconosciuti i premi di 10.000 euro al primo classificato, 6.000 euro al secondo e 4.000 euro al terzo.