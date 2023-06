Associazione Salernitani Doc, stampa personalizzata per tre giovani tifosi

Nei giorni scorsi, a margine della cerimonia per onorare la memoria di due vecchie glorie della Salernitana, l’Associazione Salernitani Doc ha voluto coinvolgere tre giovanissimi tifosi ed omaggiare loro di una stampa personalizzata quale ricordo della giornata vissuta insieme.

L'iniziativa

La motivazione va ritrovata in tre fotogrammi che hanno ripreso i tre giovani mentre piangevano in occasione di una rete realizzata dalla Salernitana. Il gesto del pianto ha rappresentato il genuino attaccamento ai colori della casacca e se per molti diventa solo un momento di grande impatto mediatico per i membri del direttivo dei Salernitani doc è chiara testimonianza di un’autentica passione, evidenziando come le giovani generazioni si riappropriano con entusiasmo di quel sentimento di identità tanto caro all’Associazione presieduta da Massimo Staglioli. Francesco Bartolo, Marika De Rosa e Renato Pagano, i nomi dei tre giovani tifosi che accompagnati dai loro genitori hanno vissuto una mattinata all’insegna del ricordo e della rinnovata passione per i colori granata.