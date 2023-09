Salerno, prende il via al Pala Silvestri il “1° Torneo Granammare”

È tempo di tornare sul parquet del Pala Silvestri per la Power Basket Salerno che domani 16 e domenica 17 settembre sarà protagonista del “1° Torneo Granammare”. L’evento è stato presentato questa mattina presso il “Salotto del Gusto” di Granammare, il format gastronomico salernitano che propone fritti d’autore, pizze tradizionali e gourmet, cocktail, birre artigianali e bollicine. La Power Basket Salerno, rappresentata in conferenza stampa dal presidente Luca Renis, dal Direttore Generale Carmine Parrella e dal Direttore Sportivo Orlando Menduto, dal capitano Lucas Chaves e da una delegazione di atleti, sfiderà i team di Miwa Benevento, New Fortitudo Isernia e Diesel Tecnica Sala Consilina, che militano nel campionato di B Interregionale.Il format del torneo - Quattro le partite in calendario: si partirà domani 16 settembre con il match inaugurale delle ore 18 tra Diesel Tecnica Sala Consilina e Miwa Benevento, mentre alle ore 20 si terrà Power Basket Salerno contro New Fortitudo Isernia. Domenica 17 sarà già tempo di finali con quella per il terzo e quarto posto delle ore 18. Finalissima alle ore 20, tra le due vincenti degli scontri di sabato, col quale si decreterà la squadra vincitrice del “1° Torneo Granammare”. A seguire la cerimonia di premiazione con la consegna dei trofei.

L'incontro

La conferenza stampa, presentata dalla giornalista Benedetta Gambale, si è aperta con l’intervento dell’imprenditore Nicola Cardillo, titolare di Granammare, CEO dell’azienda del settore logistica e trasporti Carnico Crd spa, Presidente della società calcistica Giffoni Sei Casali: “Sport e gastronomia sono da sempre le mie passioni – ha commentato invece Nicola Cardillo –Le motivazioni alla base dell’ideazione del torneo sono tante, dalla volontà di promuovere il binomio sana alimentazione/Dieta Mediterranea e sport alla valorizzazione di realtà sportive di eccellenza della nostra provincia all’animazione territoriale e al coinvolgimento dei giovani della città. Valori che porto avanti già come Presidente del Giffoni Sei Casali e con le partnership con diverse società sportive anche professionistiche.”“Siamo felicissimi di tornare al Pala Silvestri per questo torneo – ha dichiarato Luca Renis – Ringrazio Granammare e Nicola Cardillo per averci ospitato in questa stupenda location, emblema dell’eccellente gastronomia locale, e averci supportato in quel che sarà il nostro primo vero test sul campo. Siamo pronti a iniziare questa avventura che speriamo ci porti agli ambiziosi obiettivi prefissati”. “Fare rete è uno dei nostri principali obiettivi – ha affermato il Dg Carmine Parrella – Già dallo scorso anno abbiamo tessuto relazioni strette sia con gli amici di Sala Consilina sia con altre realtà del nostro territorio col quale abbiamo condiviso tante iniziative importanti. Un ringraziamento va a tutte le società che hanno aderito a questa bella manifestazione e al Presidente Cardillo che ha voluto supportarci”.

“Ringrazio sia la Power Basket Salerno – ha esordito Durante della Diesel Tecnica Sala Consilina – a cui ci lega una sincera amicizia sportiva, sia le altre squadre partecipanti per aver reso possibile un evento che punta a creare una solida rete di collaborazione. Fare rete nello sport è indispensabile poiché laddove si costruisce insieme, si cresce più forti e più velocemente”. “È un torneo importante per comprendere lo stato di forma al termine del primo periodo di preparazione – ha dichiarato il Direttore Sportivo Menduto –Siamo molto curiosi di capire il livello attuale della nostra squadra”. “Non vediamo l’ora di scendere in campo – ha invece dichiarato Luca Chaves, capitano e uomo simbolo della Power Basket – Questo torneo sarà l’occasione perfetta per misurarci con squadre di categoria a poche settimane dall’inizio di una stagione che sarà sicuramente complicata ma anche emozionante. C’è tanto entusiasmo che speriamo di condividere coi nostri tifosi”. Presenti anche le Istituzioni grazie all’intervento del consigliere comunale Pino D’Andrea: “Eventi del genere sono importantissimi per la città di Salerno poiché riaprono un discorso interrotto da troppo tempo: quello del fornire allo sport salernitano le giuste strutture. Stiamo lavorando su questo e speriamo di dare risposte in tempi quanto più brevi possibili. Nel frattempo, questa amministrazione comunale rimarrà sempre al fianco di iniziative lodevoli come questa, a vantaggio degli amanti del basket e dello sport in generale”.