Rifiuti per strada a Torrione, lampioni spenti da due mesi a Giovi

Non si arrestano le segnalazioni sul degrado presente lungo le strade di Salerno. Alla nostra redazione giunge, oggi, un problema in via Piazza D'Armi a Torrione. Il disagio, tuttavia, riguarderebbe buona parte della zona orientale. Nello scatto è possibile vedere rifiuti a terra, abbandonati.

I rifiuti

Da circa un mese, nella frazione di Giovi, in via Vincenzo Sabatino, due lampioni della pubblica illuminazione sono spenti. Chi ci scrive spiega di aver inviato ripetuti solleciti, tra telefonate e invio di mail pec.