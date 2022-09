Il Comune di Salerno al Travel Experience di Rimini: dal 12 al 14 ottobre la fiera internazionale del turismo

Anche quest'anno il Comune di Salerno parteciperà al TTG Travel Experience di Rimini, la Fiera internazionale del turismo in programma dal 12 al 14 ottobre. L'amministrazione comunale sarà presente alla manifestazione con uno stand di 32 mq, all'interno del quale saranno ospitati gli operatori turistici del territorio per incontri b2b con gli operatori del settore. Nel corso dell'evento, il Comune di Salerno illustrerà l'offerta turistica della città ed il calendario degli eventi in programma dal mese di ottobre 2022 e nel corso del 2023.

I dettagli

A tal proposito, si invitano gli organizzatori di eventi, rassegne e spettacoli già programmati nel suddetto periodo a far pervenire, se di interesse, materiale grafico promozionale delle iniziative. Il materiale (brochure, locandine, etc.) dovrà essere recapitato, entro e non oltre la data del 30 settembre 2022, presso il Palazzo di Città, alla cortese attenzione di Carlo Alfani - Ufficio Comunicazione. Sarà, altresì, possibile recarsi autonomamente nelle date della fiera presso lo stand del Comune di Salerno. Per eventuali accrediti, contattare l'Ufficio Turismo e Spettacolo all'indirizzo: maurizio.vessa@comune.salerno. it