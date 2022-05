Tutela ambientale, le iniziative del Comitato Provinciale Unicef presentate a Salerno

Nella giornata di domani, alle ore 11.00, cn il patrocinio del Comune di Salerno, presso la Sala del Gonfalone, il Comitato Provinciale Unicef di Salerno presenterà le iniziative realizzate sul territorio sul tema della tutela ambientale.

I dettagli

La mobilitazione nazionale, promossa dall’Unicef Italia, intende porre all’attenzione generale la necessità ineludibile del coinvolgimento delle comunità in difesa del pianeta Terra. La rilevanza della tematica ha coinvolto numerose e qualificate partecipazioni di Enti pubblici e privati, di Associazioni, gruppi di volontariato, Istituzioni scolastiche ,in una generosa e fattiva collaborazione. Il 27 maggio, data che viene ricordata per la ratifica da parte del governo italiano della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, propone all'attenzione il tema del grave inquinamento ambientale causato dai rifiuti di plastica ,che ha raggiunto livelli inimmaginabili.

I dati

Ogni anno vengono prodotti in media 450 milioni di tonnellate di plastica ,di queste 8 milioni finiscono negli oceani. Nei prossimi 30 anni il mondo potrebbe generare quattro volte la quantità di plastica prodotta fino ad oggi. Senza una corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti plastici, l’inquinamento delle acque sotterranee, gli scarichi ostruiti dalla plastica stessa, l’inquinamento dell’aria causato dalla combustione dei rifiuti potrebbero minacciare l’accesso all’acqua pulita, comportando gravi rischi per l’ambiente e la salute. L’ambiente in cui un bambino nasce e vive, gioca un ruolo fondamentale per la sua salute, per la sua crescita, il suo futuro. Nel mondo 1 bambino su 4 muore prima del compimento del quinto anno di vita a causa dell’ambientemalsano, per l ‘inquinamento atmosferico, la cattiva gestione dei rifiuti plastici e chimici e degli scarti di materiali elettrici.