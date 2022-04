Salerno, consegna delle uova pasquali alla Protezione Civile

Questo pomeriggio, mercoledì 13 aprile alle ore 18 a Palazzo di Città, l’assessore alla Sicurezza, Trasparenza, Polizia Locale e Protezione Civile, Claudio Tringali, a nome dell'Amministrazione Comunale, consegnerà ai volontari della Protezione Civile del Comune di Salerno le uova di cioccolato in occasione delle festività pasquali.

L'iniziativa

Un gesto simbolico per ringraziare i tanti volontari che sul territorio salernitano hanno lavorato sia per contrastare l'emergenza Covid, sia per aiutare i rifugiati ucraini arrivati in città, dalla prima accoglienza al recupero di beni di prima necessità. Per l'occasione sono state scelte uova solidali ed ecosostenibili grazie ad una idea del Presidente fondatore di EcoMondo, Diritto&Ambiente, l’avvocato Michele Landi. Con l'acquisto di queste uova saranno finanziati gli apicoltori locali, “adottando” i loro alveari.