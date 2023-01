La notizia della scomparsa di Gianluca Vialli sta continuando a suscitare dispiace e dolore in quali lo conoscevano e stimavano. Tra questi, a Salerno, c’è sicuramente l’ “acchiappavip” Francesco Caterina, che era amico del campione da ben quarant’anni. “Per me sei stato e resterai una persona non un personaggio.(Collezione a parte)”.