Salerno, un gioco tra amici diventa successo sul web e destinata a Youtube

Un gioco tra amici, nato come web serie destinata a Youtube, che nell'arco di un anno e mezzo è diventato qualcosa di molto più serio. Tanto da aver intercettato l'attenzione di Amazon Pride Video che farà la sua parte come distribuzione. Si chiama Assassins la serie tv in sette puntate, ideata sull'onda del successo di Assassin's Creed , il videogioco che ha milioni di appassionati in tutto il mondo.

Le somiglianze però cominciano e finiscono qui. Ci tiene a precisarlo Salvatore Martines, studente al Conservatorio di Salerno di canto e pianoforte, che a soli 21 anni si ritrova ad essere sceneggiatore, regista, attore e produttore della serie con la sua casa di produzione indipendente, la Corsenal Production. «Il progetto - spiega - è nato con l' idea di realizzare qualcosa di diverso nel panorama cinematografico e televisivo nazionale». La serie da vita alle sue riprese il 7 marzo del 2018, da un’idea del regista e produttore italiano Salvatore Martines, che cura direzione e regia del progetto. la serie prende liberamente spunto dall’idea di Assassin’s Creed ma non rimembra le vicende del videogioco, bensì si crea tutto un altro universo della “Setta degli assassini”