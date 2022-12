Rifiuti, degrado e ritrovo di clochard: Villa Carrara in stato di abbandono

Sporcizia, rifiuti e ritrovo di clochard. Questo si intuisce dagli scatti fotografici di Guglielmo Gambardella all'esterno e all'interno di Villa Carrara, a Salerno, abbandonata e preda di incivili

Il degrado

Gli scatti confermano lo stato di abbandono della struttura, dove in un angolo è possibile notare indumenti e altri utensili probabilmente usati da qualcuno senza fissa dimora. Non va meglio nel resto della villa, con pavimentazione sporca e panchine lasciate in stato di abbandono