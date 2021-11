La dea bendata bacia Salerno: un gratta e vinci “Miliardario” da cinque euro ha portato un cittadino, di cui non si conosce l'identità, a vincere una cifra pari a 100mila euro. La vincita è stata registrata presso la tabaccheria Emme di proprietà di Mario Vitiello, situata in via Michele Pironti 10.