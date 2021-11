Salerno, Albano Carrisi incontra i volontari di "Soccorso Amico"

Il cantante Albano Carrisi sarà in visita a Soccorso Amico lunedì prossimo 29 novembre alle 12. L’artista segue da tempo con grande affetto l’attivita’ dei volontari impegnati nel pronto soccorso, nella protezione civile, nell’assistenza agli infermi.

L’appuntamento

Albano sarà accolto nella sede storica di Soccorso Amico in via Clark a Salerno dal presidente Pippo Satriano ed avrà modo di riconfermare la sua amicizia verso il soladizio. Saranno presenti lo scrittore Pino Aprile, volontari e sostenitori di Soccorso Amico che con non pochi sacrifici sta continuando a svolgere la propria benemerita attività al servizio della comunità.