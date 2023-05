Salerno, in tanti visitano il cacciamine “Gaeta” della Marina Militare

Tanta curiosità, oggi, a Salerno, dove molte persone si stanno recando alla Stazione Marittima per visitare il cacciamine “Gaeta” della Marina Militare Italiana ormeggiato nel porto. Sarà possibile visitare l’imbarcazione anche oggi dalle 15 alle 19.

Le caratteristiche

Si tratta della prima di otto unità il cui abituale porto di assegnazione è La Spezia. L'imbarcazione è appositamente progettata per la localizzazione e la distruzione di mine. Per svolgere tale compito la nave è dotata di un sonar e di due veicoli filoguidati ROV. L'unità può essere impiegata per la localizzazione di relitti. La nave dispone di una camera iperbarica e di personale palombaro in grado di svolgere missioni subacquee. L'imbarcazione può svolgere missioni di salvataggio e di pattuglia dei confini nazionali.