"Walkzone", il format sulla camminata sportiva in scena a Salerno

Stamattina in Piazza della Libertà a Salerno - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è andato in scena il Walkzone, un format legato alla camminata sportiva, ideato nel 2008 da Daniele Canestri e Sara Cori.

Il format

Il format riporta nelle palestre ed in aree esterne, tecniche specifiche che consentono ad una semplice camminata di trasformarsi in un efficace e coinvolgente allenamento dai molteplici benefici per tutto il corpo e per la mente. In particolare, il Format del WalkZone Outdoor Experience, consiste in camminate ludico-ricreative, al contempo molto allenanti, eseguite in location caratterizzate da bellezze naturali, artistiche e culturali; Il tutto avviene sotto lo sguardo attento di un Team preparato alla guida di grandi gruppi e all'insegnamento del walking sportivo e del fitness.