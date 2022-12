Un anno di SalernoToday: con il traffico diretto crescono cronaca, eventi e sport

Citynews, gruppo editoriale di Salernotoday.it, occupa stabilmente la vetta tra i gruppi editoriali online in Italia per digital audience: è quanto emerge dalle classifiche mensili di Comscore. E Salernotoday.it, dal canto suo, ha ottenuto un incremento delle visite nel 2022 pari al 6,25%, mentre sul fronte visulizzazioni pari al 17,53% rispetto al 2021 (dati Analytics). Nel dettaglio, in quest'anno che volge al termine, su Salernotoday.it risultano in crescita le sessioni (visualizzazioni) dedicate alla cronaca (15.421.948 rispetto alle 13.114.172 dello scorso anno), degli eventi (1.528.818 rispetto alle 647.650 del 2021), allo sport (1.283.474 rispetto alle 826.132 dell'anno scorso). E, ancora, degli articoli social (2.989.565 rispetto alle 1.887.233 del 2021). Aumenta il traffico diretto (pari a 32,3%), grazie anche all'affermazione dell'utilizzo dell'app dedicata.

Il bilancio in Campania

Complessivamente, le quattro testate campane di Citynews, alias AvellinoToday.it, CasertaNews.it, NapoliToday.it, SalernoToday.it, hanno accumulato (nel 2022) 213 milioni di pagine viste.