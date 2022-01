Un anno di notizie: nuovi successi nel 2021 per SalernoToday e per le testate di CityNews, quando l'informazione diventa "luce" per tutti

Informare, per il terzo anno, durante l'emergenza Covid. Dar voce a tutti, anche a chi non ne ha, selezionando con cura e onestà intellettuale l'ininterrotto flusso di notizie che sta travolgendo le menti dei lettori, già provati nella lotta contro un nemico comune che ha scosso e che continua a scuotere la vita dell'intera comunità. Oltre che una sfida, è una mission quella di Salernotoday, del gruppo editoriale nazionale CityNews che è stabilmente, per ComScore, il primo player in Italia per digital audience. Una responsabilità sociale, prima ancora che professionale, oggi, quella delle testate on-line che devono far i conti con news complesse per chi scrive e per chi legge, in un clima di rabbia ed esasperazione che ha coinvolto la maggior parte della cittadinanza. Così, nel buio, spetta proprio all'informazione ricordare a tutti come nella storia, la luce, alla fine, sia sempre tornata. E che, quando, accadrà, dovrebbe trovarci tutti gli uni accanto agli altri, reduci da una guerra che tra le vittime dovrebbe risparmiare la lucidità e l'umanità delle persone, affinchè la stanchezza e le ansie non vincano il buon senso comune, troppo spesso vacillante. In questo contesto, l'impegno della nostra testata è quello di non tirarsi indietro e di non far venir meno le potenzialità del giornalismo: far riflettere, oltre che informare. Il coraggio, senza dubbio, ce lo fornite voi che state leggendo e che, consapevolmente o inconsciamente, cercate speranza e risposte nella comunicazione, oltre ogni emergenza. A voi diciamo il nostro grazie, rinnovando il nostro impegno, già premiato dalla vostra fiducia, come confermano i dati di Google Analytics che riportiamo qui di seguito. Che sia una Epifania autentica. Per tutti noi.

I successi 2021

Gli aggiornamenti in tempo reale, gli approfondimenti, le interviste, lo spazio dato in misura sempre maggiore alle segnalazioni dei lettori, l'app dedicata (clicca qui per scaricarla), hanno consentito di incrementare il traffico diretto su SalernoToday.it del 31% nell'ultimo anno e di raggiungere, nel 2021, 16,5 milioni di visite e 28 milioni di pagine viste, grazie ad una verifica sempre più attenta delle notizie e alla instancabile abnegazione dei nostri giornalisti. Rispetto al 2020, sono cresciute del 51% la sezione attualità, del 300% quella dello sport e del 30% quella degli eventi. Il traffico proveniente dall'app, infine, è letteralmente raddoppiato negli ultimi 2 anni.

Le quattro testate campane di Citynews, NapoliToday.it, SalernoToday.it, Casertanews.it e AvellinoToday.it, nel 2021 hanno accumulato in totale 118 milioni di visite e 193milioni di pagine viste.