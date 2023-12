“Salone dei Vini Bio”, taglio del nastro con il governatore De Luca

Taglio del nastro a sorpresa con il governatore della Campania Vincenzo De Luca alla stazione marittima “Zaha Hadid” per il Salone di degustazione “Un Mare di Foglie”. Il presidente della Regione Campania è stato accompagnato da Antonio Stanzione, curatore di Guida Bio, e dalla deputata Paola de Micheli attraverso i banchi d’assaggio. Un viaggio tra i vini premiati da Guida Bio partendo dalla costiera amalfitana fino ai vini del Trentino e dell’Alto Adige.

La visita

Il governatore, durante il percorso di degustazione, si è soffermato con i vari produttori presenti, molti dei quali premiati con la Foglia d’Oro di Guida Bio Selezioni Vini 2024. Molti produttori provenienti dal resto dell’Italia, fan del Governatore della regione Campania, hanno espresso il loro consenso per le politiche innovative sviluppate dalla Campania in ottica della sostenibilità e della qualità, con numerosi produzioni vitivinicole d’eccellenza ed ampi margini di export. “Siamo onorati del saluto del Governatore della regione Campania – afferma Antonio Stanzione, curatore di Guida Bio - Per noi è un motivo di grande orgoglio che ci spinge a fare sempre meglio. Guida Bio promuove il biologico e tuto ciò che ruota intorno alla sostenibilità. E’ il racconto delle esperienze di coraggio e di agricoltura eroica di chi ha scelto di percorrere la strada del biologico”.