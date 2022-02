San Cipriano Picentino, deposizione di una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto

Nella giornata di giovedì 3 marzo alle 9:15 la sindaca di San Cipriano Picentino e consigliera provinciale di Fratelli d'Italia Sonia Alfano deporrà una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto all'Altare della Patria a Roma.

L'evento

"Tale momento significativo - spiega il sindaco - è il culmine del percorso che ha visto la nostra comunità Sanciprianese conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto in onore di tutti i soldati che durante la Grande Guerra, con coraggio, hanno donato la vita per la nostra Patria. In vista del tragico momento che sta vivendo la comunità Ucraina, la deposizione è un momento ideale per commemorare anche quanti in questi tragici giorni si sacrificano per la libertà della propria Patria e dell'Europa. Potrete seguire la diretta dell'evento sulla pagina ufficiale del Comune di San Cipriano Picentino sito istituzionale di Facebook!"