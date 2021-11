San Cipriano, conferimento cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e Reggimento Guide

Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto a San Cipriano Picentino. L'evento, con tanto di conferenza stampa, si terrà domani, per conferire il titolo al Milite Ignoto e al Reggimento "Cavalleggeri Guide" (19º): l’evento si colloca nell’ambito del centenario delle celebrazioni del Milite Ignoto.

Il ricordo

"Come città – ha spiegato il sindaco Sonia Alfano – riteniamo doverosa questa cerimonia: credo, infatti, che dare la cittadinanza onoraria al soldato ignoto, sia, anche se in piccola parte, un gesto per ringraziare tutti quegli italiani che hanno dato la vita per il sogno di un’Italia unita. In più la presenza del Reggimento Guide, che vide il proprio stendardo decorato con la Medaglia di Bronzo al valore militare per le gesta nella Grande Guerra, dà lustro alla nostra cerimonia per il loro esempio ed eroismo dato durante il conflitto.Ringrazio il Comandante del Reggimento, Colonnello Luigi D'Altorio, per la disponibilità e per la presenza alla giornata di domani; invito la cittadinanza alla partecipazione a questo momento solenne per la nostra comunità”.