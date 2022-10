San Demetrio Martire: tutto pronto per i festeggiamenti del Santo Patrono

Fervono i preparativi per i festeggiamenti in onore di San Demetrio Martire, nella parrocchia di via Dalmazia. Per iniziare, il 20 ottobre, al via il triduo con le messe alle ore 19: il 21 ottobre, in particolare, parteciperanno alla celebrazione anche i senza fissa dimora ed è previsto l'incontro con il sacerdote ortodosso padre Bogdan Filip che parlerà di San Demetrio. Il 23, alle 11, la santa messa sarà celebrata dal parroco di San Felice e Santa Maria della Chiesa, don Gaetano Landi, mentre alle 19 dal parroco di San Demetrio, don Rosario Petrone.

Il programma civile

Il 22 ottobre, festa comunitaria nel cortile parrocchiale animata dal gruppo Smooth Jazz 66 Quartet. Prevista una folta partecipazione.