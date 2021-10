Ottobre missionario, l'Ispettore generale dei cappellani nelle Carceri italiane celebra la santa messa a San Demetrio

"Dobbiamo liberarci da ogni prigione, seguendo i Comandamenti che, come diceva Papa Ratzinger, non sono un ostacolo alla libertà e alla bella vita, ma indicatori per trovare una vita piena.... gli unici che conducono alla vera libertà".

Lo ha detto nella sua omelia, Don Raffaele Grimaldi, Ispettore generale dei cappellani nelle Carceri italiane che, questa mattina, ha celebrato la santa messa presso la chiesa di San Demetrio, a Salerno, su invito del parroco Don Rosario Petrone, Cappellano del Carcere di Fuorni.

La riflessione

Don Raffaele ha puntato i riflettori sulla necessità, da parte dei cristiani, di allargare le braccia verso il prossimo: "Guardando i detenuti, si ha, inizialmente, la sensazione che siano loro gli unici prigionieri. Ma non è così: si è prigionieri se si è avari e quindi schiavi del denaro, si è prigionieri dell'alcol, si è prigionieri della droga, si è prigionieri di tutto quello che non ci consente di vivere da persone libere dal male. Solo chi segue Dio e abbraccia i fratelli è davvero libero - ha ribadito l'Ispettore generale - La giustizia umana senza la misericordia è solo vendetta: senza misericordia nulla può essere giusto". Infine, l'invito alla comunità a pregare per i cappellani del carcere, per i detenuti e per tutti, affinchè, insieme, si possa seguire la strada tracciata da Gesù.

La curiosità

Intanto, prosegue in parrocchia, nell'ambito dell'ottobre missionario, la promozione solidale delle splendide ceramiche artigianali della Domus Misericordiae, casa di accoglienza alternativa al carcere guidata da Don Rosario Petrone. Il ricavato delle offerte raccolte sarà devoluto alle attività sociali per aiutare i detenuti.