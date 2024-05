"Cammino dei Picentini" riconosciuto nel catalogo dei Cammini Religiosi Italiani

E’ ufficiale, il “Cammino dei Picentini”, progetto ideato da Eligio Troisi e candidato dal GAL Colline Salernitane il 18 gennaio 2024 al Ministero del Turismo, è stato accolto ed inserito nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani.

La notizia

La conferma è arrivata qualche giorno fa al GAL, con comunicazione a firma della Responsabile del procedimento, Martina Rosato, la quale, nel comunicare il positivo risultato dell’istruttoria, ha anticipato che il Ministero del Turismo fornirà al GAL Colline Salernitane, titolare del Cammino, le password necessarie per la gestione diretta di tutte le informazioni sul portale nazionale dei Cammini Religiosi Italiani; nonché attivare la collaborazione istituzionale per il buon esito della promozione turistica dello stesso. "Questo risultato, raggiunto con l’impegno e la collaborazione, a titolo gratuito, delle risorse professionali interne al GAL e con la collaborazione di professionisti locali, è la conferma dell’importate lavoro di collaborazione e coesione territoriale che il GAL ha messo in campo da tempo, per favorirne lo sviluppo a beneficio di tutto il Territorio" si legge in una nota

Il territorio

I Picentini, che comprendono i Comuni di San Mango Piemonte, Castiglione del Genovesi, San Cipriano Picentino, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Acerno, Montecorvino Rovella, Olevano Sul Tusciano, Montecorvino Pugliano e Bellizzi ed incrocia anche il Territorio di Pontecagnano Faiano, rappresentano un “angolo di Campania” ricco di storia, cultura, arte, religiosità, tradizioni ed agroalimentari di qualità, fruibile e pronto all’accoglienza dei turisti dei Cammini, che potranno godere delle sue bellezze. Il progetto rappresenta un’offerta turistica integrata, di qualità, sostenibile e rigenerativa, che è in condizione di esprimere il potenziale turistico dei Picentini. Il Cammino dei Picentini-Cammino Religioso d’Italia è finalizzato a creare un ulteriore elemento aggregante delle tante emergenze territoriali di cui ogni comune aderente al GAL ha da sempre rivendicato, come proprio elemento di attrattiva turistica, ma che trovano un comune denominatore per un’offerta turistica dell’intero Territorio.