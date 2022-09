San Matteo 2022: i festeggiamenti entrano nel vivo, il programma

Entrano nel vivo, i festeggiamenti in onore di San Matteo, Patrono di Salerno. Nei giorni che precedono il 21 settembre, infatti, si susseguono numerose iniziative come la visita del Braccio di San Matteo dell’Arcivescovo con la sua parola e benedizione, per arrivare al triduo del 18,19 e 20 che preparerà i fedeli a celebrare con fede e devozione l'Apostolo Matteo.Il 21 settembre sono previste messe dalle ore 6.30 fino alle 9.30 ogni ora. Alle 11, dunque, il Solenne Pontificale presieduto da sua eccellenza monsignor Tommaso Caputo. A seguire, dalle 18, al via la solenne processione dei venerati simulacri di San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, San Gaio, Sant’Ante e San Fortunato.

Il Programma

CELEBRAZIONI

VISITA DEL BRACCIO DI SAN MATTEO dell’Arcivescovo Andrea con la sua parola e benedizione:

15 Settembre: ore 10:00 Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona

16 Settembre: ore 10:00 Casa Circondariale

19 Settembre: ore 16:30 Casa di accoglienza di Castiglione dei Genovesi

DUOMO

14 Mercoledì: ore 19:00: Solenne Celebrazione per gli sportivi di tutte le discipline presieduta dal nostro Arcivescovo

15 Giovedì: ore 19:00: Solenne Celebrazione per tutti gli operatori della catechesi presieduta dal Vicario Episcopale

per la Catechesi Don Roberto Piemonte

16 Venerdì: ore 19:00: Incontro catechetico e programmatico per tutti i portatori delle 6 statue

17 Sabato - 18 Domenica: ore 19:00 Santa Messa Festiva

19 Lunedì: ore 19:00: Fervente catechesi: “San Matteo da pubblicano ad Apostolo” di Padre Jean Paul Hernandez,

gesuita, teologo da Tv 2000

20 Martedì: Confessioni (intera giornata) - Lettura del Vangelo di Matteo: personale, pubblica: in Cattedrale e

in Pazza Alfano (in alcune ore della giornata)

ore 19:00: Risonanze dei fedeli sul Vangelo raccordate con Padre Ippolito Vincenzo, esperto Biblista

21 SETTEMBRE: SAN MATTEO

S. Messe: ore 6,30 – 7,30 – 8,30 – 9,30

Ore 11,00: SOLENNE PONTIFICALE presieduta da S. Ecc. Mons. TOMMASO CAPUTO, Prelato di Pompei,

animato dal Coro della Diocesi di Salerno

ORE 18:00: SOLENNE PROCESSIONE DEI VENERATI SIMULACRI DI SAN MATTEO, SAN GIUSEPPE,

SAN GREGORIO VII, SAN GAIO, SANT’ANTE E SAN FORTUNATO, animata da tre bande musicali

e partecipata dal Clero, Autorità e Fedeli oranti e festanti. Al termine S. Messa in Cripta

MANIFESTAZIONI

14 Mercoledì: ore 20:30: In Piazza Flavio Gioia, omaggio floreale della Città a San Matteo

ATRIO DEL DUOMO ORE 21

15 Giovedì: L’Associazione “il Contrapasso” presenta il Gran Ballo dell’800 per sostegno alla “CULLA DELLA VITA”

16 Venerdì: Rappresentazione teatrale ideata e diretta da Carmen Piermatteo: “Giovanni Da Procida: chi era costui?”

17 Sabato: Serata Musicale del Liceo Alfano I.

18 Domenica: L’arte magistrale di Espedito De Marino, la voce di Don Michele Pecoraro con una band presentano un

concerto di canzoni napoletane non notissime, ma sempre celebri.

19 Lunedì: CONCERTO di Artisti del Teatro Verdi che interpretano sentimenti di gioia al Patrono

20 Martedì: ore 20:30: Sala S. Tommaso Premio “San Matteo” (VII edizione) a quattro personalità eminenti di Salernon conferito dal nostro Arcivescovo: Dott. Diego De Silva, Dott. Massimo Bignardi, Ma Silvana Noschese,Dott. Enrico Marano; presenta il dott. Paolo Romano, intermezzi canori dei cori Estroarmonico e il Calicanto.