Tango e fuochi per festeggiare San Matteo, sul Molo Masuccio: l'annuncio sui social

Tango e fuochi pirotecnici, sul Molo Masuccio, alle 21 del 21 settembre, in occasione dei festeggiamenti di San Matteo. Un gruppo di ballerini lo ha annunciato sui social: i salernitani, dunque, potranno prender parte alla serata di Tango Callejero, per poi godersi lo spettacolo luminoso in cielo. Tanta curiosità.