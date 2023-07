I portatori di San Matteo a Montoro: gemellaggio per la festa di San Bartolomeo

Trasferta a Montoro per i portatori di San Matteo. Un incontro in cui è stato suggellato il gemellaggio in vista della festa di San Bartolomeo Apostolo, il 24 agosto 2023.

Il gemellaggio

In quell'occasione, i salernitani, con la propria tecnica, porteranno la statua della Madonna delle Grazie con la divisa di San Matteo.

(Foto di Antonio Capuano)