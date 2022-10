Donati 3 alberi di quercia alle comunità di San Pietro al Tanagro, San Rufo e Teggiano

Sono 3 gli alberi di quercia donati alle comunità di San Pietro al Tanagro, San Rufo e Teggiano, in Cilento e Vallo di Diano. Il presidente dell'associazione "Angelo Vassallo", Dario Vassallo, ne spiega l'importanza, specie nelle aree più urbanizzate dove vi è più possibilità di far ridurre le malattie causate dallo smog e inquinamento di tutti i giorni

Il commento

"Numerosi studi dimostrano che la copertura vegetale nelle aree più urbanizzate favorisce la diminuzione delle malattie causate dall'inquinamento, secondi i dati dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità: un tema, quella della sostenibilità e della riforestazione di grande attualità. Durante questa breve, ma intensa campagna elettorale abbiamo percorso 6.000 km, emettendo nell'atmosfera 720 kg di CO2. Abbiamo donato 3 querce a San Rufo, San Pietro al Tanagro e Teggiano: non saranno sufficienti a recuperare l'inquinamento causato, ma è un segnale, anche questo, di una politica diversa e, che ogni candidato dovrebbe prendere in considerazione. Dobbiamo pensare e agire diversamente». Tre querce che portano con sé una storia: «Due anni fa ho preso delle ghiande, e da queste cento ghiande sono riuscito a realizzare 35 querce, che porto ai sindaci che mi invitano. L’ultima l’ho portata a Montercovino Rovella, dove il sindaco ha intitolato una strada ad Angelo Vassallo, la penultima a Castelnovo né Monti, in provincia di Reggio Emilia, dove esiste un giardino dedicato ad Angelo Vassallo, e sabato prossimo un’altra la porterò a Ravenna, dove verrà inaugurata una panchina dedicata al Sindaco Pescatore: questa quercia è un punto di unione tra la Fondazione Vassallo e le comunità”.

I benefici

«Sono tanti gli effetti benefici delle piante: ci danno ossigeno, depurano l’aria, proteggono il suolo, riducono il rumore e creano refrigerio nella calda stagione nelle città. Per noi della Fondazione mettere a dimora nuovi alberi ormai è una tradizione. La forestazione delle aree urbane è una misura indispensabile per combattere l’inquinamento e i cambiamenti climatici, per preservare il decoro urbano e per rendere i nostri quartieri più vivibili. Ogni albero produce ossigeno per 2.5 esseri umani e le foreste urbane sono una delle misure per contrastare e mitigare il climate change e gli effetti deleteri dell’aumento della temperatura terrestre, ma ha un impatto fondamentale anche nella difesa del suolo e nella mitigazione del dissesto idrogeologico delle nostre montagne. Ogni albero in più è un passo verso il cambiamento. Continuiamo a cambiare le cose, insieme. Come Fondazione, andiamo avanti con la consapevolezza di stare compiendo un'importante attività di tutela dell'ambiente, di valorizzazione del territorio e di educazione civica per gli uomini di domani».