Curiosità, le Reliquie di San Pio arrivano a Celle di Bulgheria

Fedeli in fermento nelle comunità di Celle di Bulgheria e Poderia: le due parrocchie accoglieranno le reliquie di San Pio.

L'appuntamento

Dal 4 al 6 novembre, infatti, nella parrocchia S. Maria Assunta e nella parrocchia Maria SS. delle Nevi, giungeranno le Reliquie del Santo da Pietrelcina. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione cilentana “Amici di Padre Pio”, in sinergia con il Comune di Celle di Bulgheria. Prevista una folta partecipazione alle celebrazioni in programma.