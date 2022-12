Qualità e bontà al latte di bufala: doppio premio per gli yogurt de "La Dispensa di San Salvatore"

Si conclude con il botto un 2022 ricco di soddisfazioni per La Dispensa di San Salvatore a cui, nell’ultima settimana, sono stati conferiti due prestigiosi riconoscimenti per i suoi yogurt al latte di bufala.

I premi

Si tratta del premio Quality Award 2023, assegnato dopo un blind test da parte di un campione di consumatori e di biologi nutrizionisti, e del premio Top Italian Food 2023, conferito dalla casa editrice specializzata in enogastronomia, Gambero Rosso.

La premiazione del Quality Award 2023 si è tenuta giovedì scorso, nella cornice dello storico Palazzo Litta di Lainate, a Milano con una cerimonia che ha visto Antonello Ricco de La Dispensa di San Salvatore, salire sul palco per ritirare la targa. Particolarmente soddisfacente è stata la valutazione dei consumatori agli yogurt San Salvatore a testimoniare la qualità del prodotto: come illustrato in un dettagliato report, infatti, sino al 95% dei consumatori ha dichiarato l’intenzione d’acquisto dopo l’assaggio in cieco.

Ottima è stata anche la valutazione da parte dei biologi nutrizionisti: in questo caso, la raccomandazione di acquisto ha raggiunto il 90% degli intervistati. Tutto ciò ha concesso a La Dispensa di San Salvatore di conquistare un duplice riconoscimento: il Quality Award 2023 - Consumatori e il Quality Award 2023 - Approvato dai Nutrizionisti.

Il Top Italian Food 2023, invece, è stato consegnato per il secondo anno consecutivo nelle mani del direttore Antonello Ricco presso il Roma Convention Center “La Nuvola”. L'evento organizzato da Gambero Rosso ha visto la presenza delle principali aziende italiane del mondo food&wine. Ancora una volta, La Dispensa di San Salvatore ha raccolto il riconoscimento di prodotto italiano d’eccellenza.

I commenti

"Siamo orgogliosi, ancora una volta, di aver portato questo progetto all’eccellenza – ha chiarato Ricco, dopo le due premiazioni – lo abbiamo fatto perseguendo l’innovazione nel rispetto della tradizione, con impianti di ultimissima generazione, e sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale, come dimostra l’utilizzo di packaging plastic free, il nostro impianto di biogas, che produce tutta l’energia elettrica necessaria per gli allevamenti, e la nostra filosofia a chilometro zero".

L’impegno de La Dispensa di San Salvatore, tuttavia, non termina qui: "L’obiettivo è quello di promuovere l’immagine di un territorio, quello cilentano, che ha ancora tanto da offrire in termini di enogastronomia – ha aggiunto Marco Di Bello, Brand Manager dell’Azienda – Il progetto di ampliamento che stiamo portando avanti consentirà di dare ancora più lustro a questa terra e alle tradizioni che essa reca con sé".