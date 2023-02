San Valentino 2023 all'hotel Bristol di Vietri sul Mare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Notte romantica per San Valentino 2020 all'Hotel Bristol di Vietri sul Mare (Salerno). Martedì 14 Febbraio 2023 è tutto pronto all'Hotel Bristol di Vietri sul Mare per trascorrere una romantica notte insieme alla propria metà e celebrare l'amore in una delle location più incantevoli della Costiera Amalfitana: cena a lume di candela direttamente sul mare con accompagnamento musicale dal vivo e la possibilità di pernottare direttamente in albergo oppure solo di trascorrere la Giornata di San Valentino .



Il Menù proposto prevede :



- Bollicine e gambero croccante in guacamole di avocado - Trionfo del mare con bronuase di papaia in salsa rosa - Scialatielli in Love con pepite di spigola, vongole veraci e croccante al pistacchio - Lingotto di tonno rosso in crosta di tonda di Giffoni su invidia scottata in riduzione di barbabietole rosse - Dessert - Vino Bianco Falanghina - Acqua Minerale/Naturale.



Possibilità anche di Solo Cena Romantica a Lume di Candela : € 50,00



Modalità di Pacchetto San Valentino 1 notte con Cenza di San Valentino e Colazione (i prezzi sono da intendersi per 2 persone) :

- Camera doppia Standard : € 200,00

- Camera doppia Comfort con vista mare laterale : € 220,00

- Camera doppia Comfort con balcone vista mare : € 230,00

- Camera doppia Superior con balcone vista mare : € 250,00

- Camera Junior Suite con balcone vista mare : € 310,00

- Camera Suite con balcone vista mare e vasca idromassaggio : € 360,00



Per Info e Prenotazioni : 089210800 - 3290037107 - www.hotelbristolvietri.it



Hotel Bristol - Via Cristoforo Colombo, 2, 84019 Vietri Sul Mare (SA)