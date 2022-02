L'amore è nell'aria a Vietri, tra luminarie e decorazioni romantiche: il tour fotografico di Gugliucciello

Incantevole e più suggestivo del solito, Vietri sul Mare: il comune del salernitano, infatti, si tinge di romanticismo in occasione di San Valentino. Davvero deliziose le decorazioni per accogliere gli innamorati che vorranno concedersi una passeggiata al chiaro di luna, tra vicoli, ceramica e pezzetti di storia impreziositi dalle luminarie installate per il 14 febbraio.

Foto di Massimo Gugliucciello