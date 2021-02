Bakery, cene a domicilio, cibo etnico: gli eventi di San Valentino a Salerno e provincia

C'è chi accende luci e chi prega a lume di candela, chi ama il brivido e chi addobba con rose rosse e cuori, in attesa che la cena arrivi in delivery. Sarà un San Valentino atipico, innanzitutto nella città degli innamorati. A San Valentino Torio, le massaie sforneranno ancora le tradizionali polpette di pastenaca, ma lo faranno a casa propria, per un pranzo o cena tra intimi. La comunità, invece, nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-Covid, vivrà un momento di raccoglimento il 14 febbraio alle ore 10, nella chiesa di San Giacomo Apostolo. La Costiera Amalfitana, dopo giorni di disagi e maltempo, aspetta che sbocci la primavera e che magari ritorni il turismo. Non è passata inosservata a Vietri sul Mare, porta d'ingresso in Costiera Amalfitana, l'iniziativa del sindaco De Simone: luminarie a tema, in ogni angolo di Vietri, cuori ed effetti speciali nei vicoli e nelle piazzette.

Le altre iniziative

Angri in love è il titolo dell'iniziativa voluto dalla Confesercenti per San Valentino. Per chi ama cibo entico, assaggi gratis per tutti: si rinnova la tradizione pakistana per San Valentino da Waqas Kebab. Sweet Bakery, a Pastena, in via Sichelmanno, propone cake love box: comprende una mini cake red velvet o cream tart a cuore (a scelta), una box di 7 macarons, box di fragole al cioccolato, i due diamonds in edizione limitata, il gold con farcitura al caramello salato e il pink con farcitura rocher. Possibile anche la consegna a domicilio. San Valentino tra natura e cultura: ripartono i tour di Hidden coast.

La musica e il delivery

Nel rispetto del distanziamento e in locali sanificati, Officina 249 di Cava de' Tirreni, propone aperi-pranzo. Per cena, invece, in formato delivery, ci pensa "Cucina don Tullio". Il menù di Madia: bollicine di benvenuto, formula due spicchi (pizza fritta e ripassata al forno con impasto al peperone crusco), due pizze a scelta dal menù, due calici (vino o birra alla spina), due dolci di San Valentino. "I will always love you" è lo slogan in musica scelto dalla Locanda Tancredi di Salerno per la festa degli innamorati. Proposta Menù di terra a scelta tra 2 menù di differenti tipologie e proposta menù di mare. In serbo anche una sorpresa per gli innamorati. Formula dall'antipasto al dolce, bevande escluse. Info ai numeri telefonici 089725005 e 3803884422.